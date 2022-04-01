После ухода оккупантов все оборудование на ЧАЭС работает в обычном режиме. Вражеские солдаты украли часть инструментов для обслуживания и поддержки оборудования, но критической опасности пока нет.
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Приезд Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообещал возглавить миссию по помощи и поддержке ЧАЭС. Такая миссия станет первой в истории организации.
Цель миссии – обеспечение ядерной безопасности в Украине.
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