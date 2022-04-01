Після відходу окупантів все обладнання на ЧАЕС працює у звичному режимі. Ворожі солдати вкрали частину інструментів для обслуговування та підтримки обладнання, але наразі критичної небезпеки немає.

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Приїзд Гроссі

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі пообіцяв очолити місію з допомоги та підтримки ЧАЕС. Така місія стане першою в історії організації.

Мета місії – забезпечення ядерної безпеки в Україні.

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