Про це в ефірі 24 каналу розповів Ярослав Ємельяненко – член громради держагентства з управління зоною відчуження. Він пояснив, що усі радіонукліди, які висипались на територію Чорнобильської зони, поступово входять у землю все глибше.

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Радіоактивні речовини, що потрапляють у землі, нікуди поки не зникли. Рівень їх радіоактивності дещо знизився. Однак у випадку, якщо у Чорнобильській зоні копати ґрунт або пересуватись на важкій військові техніці – це вивільняє стабілізовані радіонукліди.

Як пояснив Ємельяненко, крім опромінення, люди вдихають радіоактивний пил. Коли він потрапляє всередину організму, починають діяти альфа- та бета-частинки, які не пропускає людська шкіра.

При потраплянні на внутрішні органи цих частинок – це призводить до онкології та інших проблем із здоров'ям. Все, що вони там робили, контактували зі землею, рили – вони нанесли дуже велику шкоду,

– наголосив фахівець.

Він додав, що це вчергове довело: командуванню російської армії абсолютно начхати на своїх бійців.

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