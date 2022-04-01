Об этом в эфире 24 канала рассказал Ярослав Емельяненко – член облсовета госагентства по управлению зоной отчуждения. Он пояснил, что все радионуклиды, которые высыпались на территорию Чернобыльской зоны, постепенно входят в землю все глубже.

Актуально Оккупанты украли треть контейнеров для ремонта оборудования на ЧАЭС

Радиоактивные вещества, попадающие в земли, никуда пока не исчезли. Уровень их радиоактивности несколько снизился. Однако в случае, если в Чернобыльской зоне копать почву или передвигаться на тяжелой военной технике – это высвобождает стабилизированные радионуклиды.

Как пояснил Емельяненко, помимо облучения, люди вдыхают радиоактивную пыль. Когда он попадает внутрь организма, начинают действовать альфа- и бета-частицы, которые не пропускает человеческая кожа.

При попадании на внутренние органы этих частиц – это приводит к онкологии и другим проблемам со здоровьем. Все, что они там делали, контактировали с землей, рыли – они нанесли очень большой вред,

– подчеркнул специалист.

Он добавил, что это в очередной раз доказало: командованию российской армии совершенно наплевать на своих бойцов.

Что ждет оккупантов, которые были в ЧАЭС: смотрите видео