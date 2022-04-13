Глава МИД Ирана опроверг поставки оружия России с помощью иранских компаний, – Кулеба
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
Иран официально опроверг обвинение, что якобы является звеном в нелегальной поставке оружия в Россию. Британские СМИ сообщали, что Россия получает оружие из Ирака при посредничестве иранских компаний.
Иран выступает против войны России с Украиной
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что провел телефонный разговор с иранским коллегой Хоссейном Амиром-Абдуллахианом. Глава МИД Ирана опроверг обвинения в адрес его страны.
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По словам Кулебы, Амир-Абдуллахиан заявил, что Иран выступает против войны России с Украиной и поддерживает дипломатическое урегулирование конфликта.
Иран выступает против войны России против Украины, поддерживает дипломатическое решение. Благодарен МИД Абдоллахиану за опровержение обвинений о поставках оружия в Россию с помощью иранских компаний, а также за направленную в Украину медицинскую бригаду,
– говорится в сообщении Кулебы.
По данным британских СМИ, российские оккупанты якобы получили:
- РПГ (ручные противотанковые гранатометы);
- противотанковые ракеты;
- системы залпового огня бразильского производства.
Также сообщалось, что власти Тегерана подарили России ракетную систему "Бавар 373" иранского производства.
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