Глава МИД Польши Збигнев Рау не поддерживает февральский визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Россию. По словам министра, предшествовать поездке должны переговоры с новым госсекретарем США.

Источник: "Польское радио"

Во время конференции министров иностранных дел 27 стран в Брюсселе он также посоветовал высокому представителю ЕС сначала посетить Киев.

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Рау считает такой визит преждевременным

Хорошо было бы обсудить это дело (визит в Россию – 24 канал) с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Это укрепило бы позиции Жозепа Борреля на переговорах с властями России. Лучше было бы сначала поехать в Киев, учитывая ситуацию с нашими восточными партнерами. Половина из них потеряли свои территории из-за политики России,

– заявил Рау.

Со своей стороны Жозеп Боррель уверен, что его визит в Москву станет возможностью выразить негативную позицию ЕС в отношении последних событий в России и осудить действия власти. Речь идет об аресте оппозиционера Алексея Навального и подавлении акций протеста в поддержку политика.

К слову! На самом высоком уровне ситуацию в России подробнее обсудят во время мартовского саммита, в котором будут участвовать главы МИД 27 стран ЕС.

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