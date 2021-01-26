Визит главы дипломатии ЕС в Россию: глава МИД Польши посоветовал сначала посетить Киев
Глава МИД Польши Збигнев Рау не поддерживает февральский визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Россию. По словам министра, предшествовать поездке должны переговоры с новым госсекретарем США.
Источник: "Польское радио"
Во время конференции министров иностранных дел 27 стран в Брюсселе он также посоветовал высокому представителю ЕС сначала посетить Киев.
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Рау считает такой визит преждевременным
Хорошо было бы обсудить это дело (визит в Россию – 24 канал) с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Это укрепило бы позиции Жозепа Борреля на переговорах с властями России. Лучше было бы сначала поехать в Киев, учитывая ситуацию с нашими восточными партнерами. Половина из них потеряли свои территории из-за политики России,
– заявил Рау.
Со своей стороны Жозеп Боррель уверен, что его визит в Москву станет возможностью выразить негативную позицию ЕС в отношении последних событий в России и осудить действия власти. Речь идет об аресте оппозиционера Алексея Навального и подавлении акций протеста в поддержку политика.
Арест Навального и подавление протестов в России: коротко
- Алексея Навального задержали 17 января 2021 года. В этот день он вернулся из Германии, где лечился после отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок".
- Российского оппозиционера арестовали на 30 суток. Такое решение суда вызвало волну протестов, которая прокатилась по многим городам страны.
- Люди вышли на массовые протесты 23 января. Силовики жестоко подавляли акции и задерживали митингующих.
- Многие страны осудили действия силовых структур и выступили за ужесточение санкций против России.
- 21 января депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию по усилению ограничений против России и прекращению строительства газопровода "Северный поток-2".
- Европарламент призвал государства-членов Совета Европы начать процедуру наказания России в Европейском суде по правам человека.
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