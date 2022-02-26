Глава Минобороны Латвии предложил давать убежище россиянам, которые сложат оружие и сдадутся

Глава Министерства обороны Латвии Артис Пабрикс предложил на Западе предоставлять убежище российским солдатам, которые сложат оружие и сдадутся украинской армии.

Латвийский чиновник подчеркнул, что страны, которые не поддерживают украинскую армию вооружением, должны по меньшей мере давать убежище беженцам. Вместе с тем политическое убежище на Западе для российских солдат, которые не хотят воевать, но боятся своего руководства, может остановить российскую агрессию, считает Пабрикс.

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Я только что получил нестандартное предложение, как остановить российскую агрессию. Запад (страны ЕС – ред. 24 канал) объявляет, что каждый российский солдат, который сдастся украинцам, получит политическое убежище на Западе! Думаю, это победная идея художника Айгарса Бикше. Страны, которые не присылают вооружение Украине, дают убежище для беженцев,

– написал Артис Пабрикс в твиттере.

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