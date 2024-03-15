Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните получила прошение министра национальной обороны страны Арвидаса Анушаускаса об отставке. Об этом официально сообщили в литовском правительстве.
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Арвидас Анушаускас уходит в отставку
Премьер Литвы получила заявление об отставке действующего главы оборонного ведомства страны Арвидаса Анушаускаса. Эту информацию подтверждает пресс-служба правительства Литвы.
Пресс-служба правительства Литовской Республики подтверждает, что сегодня, 15 марта, премьер-министр Ингрида Шимоните получила прошение об отставке от министра национальной обороны Арвидаса Анушаускаса,
– говорится в сообщении правительства Литвы.
Однако для увольнения Анушаускаса требуется одобрение президента Литвы Гитанаса Науседы. По предварительной информации, они встретятся, чтобы обсудить этот вопрос, уже в эту субботу, 16 марта.
Кроме того, там добавили, что все комментарии относительно решений премьер-министра будут обнародованы уже в понедельник, 18 марта. Заметим также, что ранее СМИ связывали такое решение с конфликтом с Шимоните из-за публичных заявлений министра обороны во время последнего визита в США.
Вероятно, на должность нового министра могут предложить кандидатуру действующего главы парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Литвы. Речь идет о Лауринасе Кащюнасе.
Литва перемещает ПВО ближе к границам с Россией
- Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас рассказал о новой модели обороны на пресс-конференции. По его словам, страны НАТО договорились о создании ротационной системы, в рамках которой страны-союзники будут размещать системы ПВО в странах Балтии на определенный период.
- Анушаускас не уточнил, какие западные страны участвуют в первом этапе установки ПВО в Литве, но сказал, что в состав оборудования входят зенитно-ракетные комплексы Patriot.
- Представитель министерства обороны сообщил журналистам, что Patriot предоставили европейские союзники, а не США.
- Напомним, что в последние месяцы военный Альянс сделал ряд шагов по укреплению своих систем обороны вдоль своей восточной границы, в частности провел масштабные военные учения в странах Балтии и Польши.