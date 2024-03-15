Прем'єр-міністрка Литви Інгріда Шимоніте отримала прохання міністра національної оборони країни Арвідаса Анушаускаса про відставку. Про це офіційно повідомили в литовському уряді.

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Арвідас Анушаускас йде у відставку

Прем'єрка Литви отримала заяву про відставку чинного очільника оборонного відомства країни Арвідаса Анушаускаса. Цю інформацію підтверджує пресслужба уряду Литви.

Пресслужба уряду Литовської Республіки підтверджує, що сьогодні, 15 березня, прем'єр-міністрка Інгріда Шимоніте отримала прохання про відставку від міністра національної оборони Арвідаса Анушаускаса,

– йдеться у повідомленні уряду Литви.

Однак для звільнення Анушаускаса потрібне схвалення президента Литви Гітанаса Науседи. За попередньою інформацією, вони зустрінуться, аби обговорити це питання, вже цієї суботи, 16 березня.

Крім того, там додали, що всі коментарі стосовно рішень прем'єр-міністрки буде оприлюднено вже в понеділок, 18 березня. Зауважимо також, що раніше ЗМІ пов'язували таке рішення з конфліктом із Шимоніте через публічні заяви міністра оборони під час останнього візиту до США.

Ймовірно, на посаду нового міністра можуть запропонувати кандидатуру чинного глави парламентського Комітету з нацбезпеки й оборони Литви. Мовиться про Лаурінаса Кащюнаса.

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