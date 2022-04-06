Об этом исполняющий обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщил во всеукраинском телевизионном марафоне "UAвместе".

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Рашисты пытаются попасть в каждую нефтебазу, в каждую емкость, в которой есть топливо. В результате попадания вражеских снарядов в нефтебазы и АЗС мы получаем большое количество выбросов в атмосферный воздух.

– сказал Руслан Стрелец.

"Эти выбросы фактически неконтролируемы. Подвергают опасности в частности прилегающие территории и людей, которые живут рядом с этими объектами", – продолжил он.

По его словам, те объекты, в которые уже попали, несколько дней, иногда несколько часов горели с выделением огромного количества загрязняющих веществ. Все преступления фиксируются, а ущерб просчитывается соответствующим штабом.