Про це виконувач обов'язків міністра захисту довкілля та природних ресурсів повідомив у всеукраїнському телевізійному марафоні "UAразом".

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Рашисти намагаються поцілити у кожну нафтобазу, в кожну ємність, у якій є паливо. Внаслідок потрапляння ворожих снарядів в нафтобази та АЗС ми маємо велику кількість викидів у атмосферне повітря.

– сказав Руслан Стрілець.

"Ці викиди фактично є неконтрольованими. Наражають на небезпеку, зокрема прилеглі території та людей, які живуть поряд із цими об'єктами", – продовжив він.

За його словами, ті об'єкти, в які вже поцілено, кілька днів, іноді кілька годин горіли з виділенням величезної кількості забруднюючих речовин. Всі злочини фіксуються, а збитки прораховуються відповідним штабом.