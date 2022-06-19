Бывший дипломатический советник немецкой эксканцлера Ангелы Меркель назвал Дмитрия Медведева клоуном. Это произошло на международном симпозиуме в Киле.

Внимание "Снова виноваты США": Медведев почему-то размечтался, что Украины через 2 года уже не будет

Да, заместитель председателя совета безопасности России когда-то считался якобы "либеральным" политиком. В последнее время тот стал регулярно делать резкие заявления об Украине и Западе. Теперь претендует на звание главного "ястреба" российского режима.

Например, 15 июня он размечтался, что через два года Украина не будет существовать.

Медведев сегодня – клоун. Извините, что я должен произнести это вслух,

– сказал Гойсген.

Что именно написал Медведев

"Меня часто спрашивают, почему мои сообщения у телеграмм так резки. Отвечаю – я их ненавижу. Они отбросы и ублюдки. Они желают смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все для их исчезновения", – писал он.

Хотя нам тоже непонятно, почему Медведев ненавидит свои сообщения в телеграмме. Вероятно, там "зашифрованы" тайные послания в США.

Так, бывший глава России заявил, что "США в ответ на "спецоперацию" России объявили "войну по доверенности", снабжая Украину оружием, поддерживая там милитаристские настроения, чтобы Киев сражался до последнего украинца".

Внимание! В СНБО предупреждают, что это манипуляция.

Реакция ОП

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что если бы у российского империализма было лицо, то им был бы Медведев.

Ранее там иронизировали по поводу агрессивной риторики Медведева. Там говорили, что "в него вселился дух Жириновского".

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