У главы МВФ Георгиевой семья в Украине, поэтому знает правду о преступлениях россиян, – Шмыгаль

МВФ создал специальный административный счет, через который партнеры будут оказывать поддержку Украине. Глава украинского правительства Денис Шмыгаль отметил, что директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева знает о преступлениях военных России.

Родственники Кристалины Георгиевой живут в Украине, так что она хорошо ознакомлена с тем, что делают россияне на украинской территории. Об этом Шмыгаль рассказал в эфире телеканала "Рада", сообщает 24 канал.

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У Георгиевой родственники живут в Украине, – Шмыгаль

Сама директор МВФ Кристалина Георгиева глубоко понимает ситуацию в Украине. У нее здесь семья, с которой она общается и через которую у нее есть вся информация о происходящем: какие ужасы и зверства творят российские военные,

– объяснил премьер-министр.

Шмыгаль отметил, что Украина нуждается в 5 миллиардах долларов ежемесячно, чтобы функционировала экономика. Прежде всего, речь идет о выполнении социальных и гуманитарных обязательств перед украинцами.

Киев постоянно сотрудничает с МВФ и Всемирным банком

Эта сумма тщательно обоснована. Киев находится в связи со своими партнерами – Всемирным банком и Международным валютным фондом.

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