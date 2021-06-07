Как сообщила Лариса Мудрак, написала заявление на увольнение еще 4 июня. Она отметила, что несмотря на ее освобождение, дирекция может продолжить работу по выдаче грантов.

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Мудрак призвала других членов наблюдательного совета уйти

Лариса Мудрак проработала в должности главы Наблюдательного совета УКФ менее двух месяцев. Ее назначили в апреле, после того как предыдущий глава Михаил Захаревич сложил полномочия.

Как председатель Наблюдательного Совета Украинского культурного фонда я сложила полномочия "учитывая сложившуюся ситуацию и собственную гражданскую позицию о самоотводе действующего Наблюдательного Совета Украинского культурного фонда",

– написала Мудрак в фейсбуке.

В то же время она подчеркнула, что кризис начался задолго до ее прихода. Лариса Мудрак также рассказала, что призвала других членов наблюдательного совета подать в отставку. К этому прислушалась только Екатерина Чуева.

В случае, если самоотвод членов Наблюдательного Совета будет продолжаться, будет рассматриваться вариант запуска процедуры переизбрания всего его состава, сообщили в УКФ.

Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что ситуация непростая и как выход видит самоотвод других двух членов наблюдательного совета.

К сожалению, из-за законодательных пробелов в УКФ и в МКИП отсутствуют юридические рычаги влияния. Но я настаиваю на том, что самоотвод таких членов Наблюдательного Совета, как господин Сусленский и господин Тулузов, является лучшим решением для УКФ,

– отреагировал Ткаченко.

Что такое Украинский культурный фонд?

Это государственное учреждение, созданное в 2017 году для содействия развитию культуры. Она оказывает государственную финансовую поддержку инициативам в сфере культуры и креативных индустрий. Поддержка проектов УКФ происходит на конкурсной основе.



Информация с сайта Это государственное учреждение, созданное в 2017 году для содействия развитию культуры. Она оказывает государственную финансовую поддержку инициативам в сфере культуры и креативных индустрий. Поддержка проектов УКФ происходит на конкурсной основе.Информация с сайта УКФ



Что известно о Ларисе Мудрак

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