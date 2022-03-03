Но есть маленькая неувязка. Техники больше, чем людей, которые могут на ней ездить. Поэтому Виталий Ким просит местных жителей, которые сейчас "на охоте" о небольшой помощи.

Важно Мэр Николаева показал еще больше захваченной техники врага и убитых оккупантов

Прошу всех, кто там по полям на охоте: найдите людей с руками и ногами, чтобы они могли сесть и уехать, – просит у местных жителей Виталий Ким.

Он уточнил, что сейчас по области простаивает множество техники оккупантов: три "Шилки" (зенитная самоходная установка), один "Тигр", два БМП, три танка. И много ЗИЛов.

Также глава Николаевщины ищет инструкции, как управлять российскими БМП, БТР и "Искандерами", чтобы впоследствии жители могли самостоятельно перевозить технику. Когда найдет – обещает поделиться со всеми.

Недавно Виталий Ким посоветовал жителям Николаевской области, как подготовиться к встрече с оккупантами. Следует познакомиться с соседями, распределиться по группам, исследовать крыши, чтобы знать места, откуда потенциально можно бросать зажигательные смеси в оккупантов.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!