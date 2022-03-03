Сегодня Ким опубликовал еще одну серию фото с захваченной техникой оккупанта, а также убитыми россиянами.

Ранее Глава Николаевской ОГА поделился фото захваченной техники оккупантов

На днях Ким отметил, что российские оккупанты деморализованы, устали и не обеспечены. Они бросают технику и убегают.

Захваченная техника врага и убитые оккупанты 18+ / Фото телеграм-канал Виталий Ким / Николаевская ОГА

Также народный депутат Роман Костенко поставил оккупантов, которые пытались захватить Николаев , на колени.