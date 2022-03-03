Сьогодні Кім опублікував ще одну серію фото із захопленою технікою окупанта, а також вбитими росіянами.

Раніше Глава Миколаївської ОДА поділився фото захопленої техніки окупантів

Днями Кім зазначив, що російські окупанти деморалізовані, втомлені та не забезпечені. Вони кидають техніку та тікають.

Захоплена техніка ворога та вбиті окупанти 18+ / Фото телеграм-канал Віталій Кім / Миколаївська ОДА

Також народний депутат Роман Костенко поставив окупантів, які намагались захопити Миколаїв, на коліна.

Окрім цього, Кім надав рекомендації мешканцям Миколаєва, які допоможуть підготуватися до зустрічі з російськими військами. Зокрема він порадив познайомитися із сусідами, розподілитися по групах, досліджувати дахи, щоб зрозуміти місця, звідки потенційно можна кидати запальні суміші у окупантів.



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