Глава Николаевской ОВА попросил россиян унести тела погибших: орки уже начали разлагаться
6 марта 2022 , 19:30Читати новину українською
Полномасштабная война России и Украины длится уже полторы недели. За это время оккупационная армия Кремля узнала, что это действительно потери. Однако часть погибших орков так и не унесли.
Они уже начали разлагаться и вскоре будут загрязнять украинский чернозем. Поэтому глава Николаевской ОВА Виталий Ким обратился к россиянам. Он попросил, чтобы тела погибших увозили туда, откуда они пришли.