Глава ОАСК Вовк устроил празднование вместе со скандальными судьями

Главу скандального Окружного административного суда Киева Павла Вовка заметили в загородном ресторане. Во время празднования он находился в кругу скандально известных судей, экс-прокурора и экс-нардепа.

Журналисты зафиксировали празднование судей и их друзей в ресторане "Фабиус" в Конча-Заспе. Это произошло в день, когда суд вынес решение в пользу руководителя ОАСК Павла Вовка.

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Кого заметили на праздновании с Вовком

По информации журналистов, среди гостей были скандальные судьи Окружного админсуда Киева. В частности, вместе с Павлом Вовком заметили судью Евгения Аблова, который фактически обязал "Беркут" разогнать Майдан в декабре 2013 года.

Также на праздновании зафиксировали таких судей:

Игоря Погребниченко – ключевого судью, который принимал нужные Вовку решения с целью блокировки ВККС.

– ключевого судью, который принимал нужные Вовку решения с целью блокировки ВККС. Владимира Келеберду, который известен большим количеством недвижимости, принадлежащей его семье, однако информации о доходах, которые бы подтверждали, что соответствующее имущество они могли приобрести, нет;

который известен большим количеством недвижимости, принадлежащей его семье, однако информации о доходах, которые бы подтверждали, что соответствующее имущество они могли приобрести, нет; Виктора Шулежко , который в коллегии с другими судьями принимал решения в пользу предприятий олигарха Дмитрия Фирташа;

, который в коллегии с другими судьями принимал решения в пользу предприятий олигарха Дмитрия Фирташа; Виталия Амелехина, который входил в тройку, что рассматривала дело в отношении "Приватбанка" и отменила национализацию.

Кроме того, в загородном ресторане Вовк дружески обнимался с бывшим прокурором Генпрокуратуры Максимом Мельниченко. Сейчас он является заместителем руководителя администрации порта "Южный" в Одесской области.

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По информации издания, среди гостей зафиксировали мужчину, похожего на экс-заместителя председателя службы Главного управления юстиции Александра Липового, которого в 2015 году арестовали за получение 70 тысяч гривен взятки.

Еще среди спутников скандального Вовка журналисты также узнали экс-нардепа от блока Петра Порошенко Василия Яницкого и экс-заместителя Одесского окружного административного суда Алексея Колесниченко.

Вероятная причина празднования

Согласно информации издания, посещение загородного ресторана было 15 сентября.

Именно в тот день Киевский областной окружной админсуд вынес решение в пользу руководителя ОАСК Павла Вовка – признал противоправным и отменил вывод о несоответствии Павла Вовка критериям добропорядочности и профессиональной этики.

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По словам члена правления Фонда DEJURE, экс-члена Общественного совета добропорядочности Романа Маселко, соответствующее решение суда является важным для Вовка. Он должен проходить квалификационное оценивание.

В 2019 году появились аудиозаписи, на которых судьи ОАСК договаривались о конкретных судебных решениях.

В частности, на пленках слышно, как Павел Вовк с коллегами планировали полностью контролировать судебную ветвь власти. А также влиять на развитие событий в государстве.

Судей привлекли к уголовной ответственности. По итогам обысков детективы НАБУ объявили о подозрении Вовку и заместителю председателя суда Евгению Аблову в частности.

По информации источников издания в судебной власти, на соответствующем праздновании были и те лица, чьи голоса похожи на те, что фигурируют на так называемых пленках Павла Вовка.