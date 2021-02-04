Урегулирование конфликтов – твердый приоритет Швеции во время ее председательства в ОБСЕ. Об этом заявила Анн Линде – шведский министр иностранных дел и глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Источник: ОБСЕ

Анн Линде встретилась с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве 3 февраля. Война в Украине была одной из центральных тем в их общении.

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Что известно о разговоре Линде и Лаврова

Визит Анн Линде в Россию стал ее вторым официальным – в январе глава ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) приезжала в Украину.

Главе МИД России Сергею Лаврову Линде напомнила о приоритетах председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году.

Вместе с моим коллегой Лавровым мы определили направления, где мы видим потенциал для сотрудничества, чтобы добиться реальных изменений на местах в регионе ОБСЕ,

– заявила Линде.

И при этом подчеркнула, что твердым приоритетом шведского председательства является урегулирование конфликтов. Вокруг этих конфликтов (в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, на Донбассе в Украине, в Приднестровье в Молдове, а также в Грузии и Беларуси) в основном и шел разговор Линде и Лаврова.

По урегулированию этих проблем, "мы договорились о необходимости дальнейшего активного участия ОБСЕ", – заверила Линде.

Кроме Лаврова, Линде в Москве встречалась и с представителями гражданского общества – чтобы поговорить о правах человека в России.

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