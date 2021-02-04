Глава ОБСЕ встретилась с Лавровым в Москве: обсуждали и Украину
Урегулирование конфликтов – твердый приоритет Швеции во время ее председательства в ОБСЕ. Об этом заявила Анн Линде – шведский министр иностранных дел и глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Источник: ОБСЕ
Анн Линде встретилась с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве 3 февраля. Война в Украине была одной из центральных тем в их общении.
Напомним 3 февраля состоялось заседание Трехсторонней контактной группы: о чем договорились
Что известно о разговоре Линде и Лаврова
Визит Анн Линде в Россию стал ее вторым официальным – в январе глава ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) приезжала в Украину.
Главе МИД России Сергею Лаврову Линде напомнила о приоритетах председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году.
Вместе с моим коллегой Лавровым мы определили направления, где мы видим потенциал для сотрудничества, чтобы добиться реальных изменений на местах в регионе ОБСЕ,
– заявила Линде.
И при этом подчеркнула, что твердым приоритетом шведского председательства является урегулирование конфликтов. Вокруг этих конфликтов (в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, на Донбассе в Украине, в Приднестровье в Молдове, а также в Грузии и Беларуси) в основном и шел разговор Линде и Лаврова.
- По урегулированию этих проблем, "мы договорились о необходимости дальнейшего активного участия ОБСЕ", – заверила Линде.
Кроме Лаврова, Линде в Москве встречалась и с представителями гражданского общества – чтобы поговорить о правах человека в России.
Председательство Швеции в ОБСЕ и визит Линде в Украину: что следует знать
- С 1 января 2021 Швеция начала председательства в ОБСЕ. Представительница Швеции и глава внешнеполитического ведомства этой страны Анн Линде сразу заявила, что решение конфликта в Украине – для нее среди приоритетов.
- 19 и 20 января Анн Линде осуществила свой первый официальный зарубежный визит, и приехала именно в Украину. Сначала она встретилась с президентом Владимиром Зеленским, а на следующий день посетила зону проведения операции Объединенных сил.
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