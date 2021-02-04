Урегулювання конфліктів – твердий пріоритет Швеції під час її головування в ОБСЄ. Про це заявила Анн Лінде – шведська міністерка закордонних справ та очільниця Організації з безпеки й співпраці у Європі.

Джерело: ОБСЄ

Анн Лінде зустрілася з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Москві 3 лютого. Війна в Україні була однією з центральних тем у їхньому спілкуванні.

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Візит Анн Лінде до Росії став її другим офіційним – у січні глава ОБСЄ (Організації з безпеки й співпраці у Європі) приїжджала до України.

Очільнику МЗС Росії Сергію Лаврову Лінде нагадала про пріоритети головування Швеції в ОБСЄ у 2021 році.

Разом з моїм колегою Лавровим ми визначили напрямки, де ми бачимо потенціал для співпраці, аби добитися реальних змін на місцях у регіоні ОБСЄ,

– заявила Лінде.

І при цьому наголосила, що твердим пріоритетом шведського головування є врегулювання конфліктів. Довкола цих конфліктів (у Нагірному Карабасі між Азербайджаном і Вірменією, на Донбасі в Україні, у Придністров'ї в Молдові, а також у Грузії й Білорусі) головно й точилася розмова Лінде й Лаврова.

Щодо врегулювання цих проблем, "ми домовились про потребу подальшої активної участі ОБСЄ", – запевнила Лінде.

Крім Лаврова, Лінде у Москві зустрічалася й з представниками громадянського суспільства – щоб поговорити про права людини в Росії.

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