Ранее обо всех этих "возможностях" не попасть под меры, указанные в санкционных пакетах, писали СМИ. Некоторые подробности плана Ермака – Макфола раскрыл глава Офиса Президента.

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План группы Ермака – Макфола закрывает немало лазеек, используемых для обхода,

– отметил глава ОП.

Андрей Ермак привел несколько конкретных примеров:

Shell с помощью "латвийской смеси" обходит ограничения по торговле российской нефтью.

в Плане все эмбарго и ограничения на экспорт нефти должны применяться ко всем блендам, то есть смесям, содержащим нефть российского происхождения. Лазейка со "смешиванием" российского продукта с другими – закрывается.

Американские санкции больше нацелены на людей, играющих значительную роль в российской экономике, чем на людей, имеющих тесные связи с Кремлем.

Раздел V Плана предусматривает персональные санкции для российских чиновников, их семей, пропагандистов, руководства политических партий. Проще говоря, под санкции попадут люди, имеющие связи с властями России.

Передача счетов клиентов подсанкционных банков России брокерам, чтобы они могли и дальше торговать ценными бумагами.

Раздел VII предусматривает наложение вторичных санкций на все финучреждения или компании, способствующие осуществлению обхода наложенных санкций. То есть, планируется сделать любую причастность к делам с российскими банками токсичными, что исключит возможность использования подобных схем.

Санкций против "Росатома", производящего ядерное оружие и контролирующего 45% мирового рынка услуг по обогащению урана, наложено не было.

Глава VI Плана предусматривает санкции против "Росатома".

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