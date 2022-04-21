Раніше про всі ці "можливості" не потрапити під заходи, вказані у санкційних пакетах, писали ЗМІ. Деякі подробиці плану Єрмака – Макфола розкрив глава Офісу Президента.

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План групи Єрмака – Макфола закриває чимало лазівок, які використовуються для обходу,

– зазначив глава ОП.

Андрій Єрмак навів декілька конкретних прикладів:

Shell за допомогою "латвійської суміші" обходить обмеження щодо торгівлі російською нафтою.

у Плані – всі ембарго та обмеження на експорт нафти мають застосовуватись до всіх блендів, тобто сумішей, що містять нафту російського походження. Лазівка зі "змішуванням" російського продукту з іншими – закривається.

Американські санкції більше націлені на людей, які відіграють значну роль у російській економіці, ніж на людей, які мають тісні звʼязки з Кремлем.

розділ V Плану передбачає персональні санкції для російських чиновників, їх родин, пропагандистів, керівництва політичних партій. Простіше кажучи, під санкції потраплять люди, які мають зв'язки з владою Росії.

Передача рахунків клієнтів підсанкційних банків Росії брокерам, щоб вони могли і далі торгувати цінними паперами.

розділ VII передбачає накладення вторинних санкцій на всі фінустанови чи компанії, які сприяють здійсненню обходу накладених санкцій. Тобто, планується зробити будь-яку дотичність до справ з російськими банками токсичною, що унеможливить використання подібних схем.

Санкцій проти "Росатому", який виготовляє ядерну зброю і контролює 45% світового ринку послуг зі збагачення урану, накладено не було.

Розділ VI Плану передбачає санкції проти "Росатом".

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