Відповідну інформацію повідомили 20 квітня на сайті Офісу Президента. Попередньо відомо, що план санкцій презентувала міжнародна експертна група, створена за ініціативи Володимира Зеленського.

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Міжнародна група Макфола – Єрмака працює, щоб економічно придушити Росію

У середу, 20 квітня, співголови експертної групи – керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), ексрадник президента США з питань національної безпеки, посол Майкл Макфол представлять громадськості План дій щодо санкцій,

– мовиться у повідомленні.

Андрій Єрмак написав, що план санкції передбачає:

визнати Росію та Білорусь спонсором тероризму, визнати збройні сили Росії – іноземною терористичною організацією (Foreign Terrorist Organization, FTO) та спеціально визначеними глобальними терористами (Specially Designated Global Terrorists, SDGT).



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