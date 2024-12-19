По словам Путина, он мог бы говорить с председателем парламента. 24 Канал со ссылкой на "Громадське Радіо" пишет, что тот ответил президенту России.

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Условия должна диктовать Украина

Руслан Стефанчук отметил, что условия для проведения переговоров должны диктоваться исключительно украинской стороной, как страной, ставшей жертвой агрессии России.

Он также отметил,, что мир должен быть установлен на основе Устава ООН и в соответствии с Формулой мира Зеленского.

Он также отверг возможность принятия условий, игнорирующих позицию Украины. В то же время именно такого и хочет Владимир Путин. Россия до сих пор пытается общаться с нашим государством на языке ультиматумов.

Стефанчук считает, что именно мнение Украины должно быть решающе, понятным и приемлемым в рамках поиска подходов к завершению войны и установления мира.

Других вариантов быть не может,

– подчеркнул он.

Украина вышла из переговорного процесса весной 2022 года. президент Украины неоднократно подчеркивал, что Россия понимает только позицию силы, поэтому ее нужно заставить к миру.