За словами Путіна, він міг би говорити із головою парламенту. 24 Канал із посиланням на "Громадське Радіо" пише, що той відповів президенту Росії.

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Умови має диктувати Україна

Руслан Стефанчук наголосив, що умови для проведення переговорів мають диктуватися виключно українською стороною, як країною, що стала жертвою агресії Росії.

Він також наголосив на тому, що мир має бути встановлений на основі Статуту ООН і відповідно до Формули миру Зеленського.

Він також відкинув можливість прийняття умов, що ігнорують позицію України. Водночас саме такого і хоче Владімір Путін. Росія досі намагається спілкуватись із нашою державою мовою ультиматумів.

Стефанчук вважає, що саме думка України має бути вирішально, зрозумілою та прийнятною у межах пошуку підходив до завершення війни та встановлення миру.

Інших варіантів бути не може,

– підкреслив він.

Україна вийшла із переговорного процесу навесні 2022 року. президент України неодноразово наголошував, що Росія розуміє тільки позицію сили, тому її потрібно змусити до миру.