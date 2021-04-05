Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что введение усиленного локдауна является требованием времени. Количество зараженных и умерших от коронавируса ежедневно растет.

Клименко подчеркнул, что "в компетенции Нацполиции Украины – контроль за соблюдением карантинных ограничений".

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Часто во время выполнения своих функций полицейский в ответ на замечания о, например, отсутствии маски, слышит оскорбления, обвинения и иногда даже проклятия. Но все же пытается достучаться до правосознания человека,

– отметил страж порядка.

По словам Клименко, если на комментарии полицейских не реагируют, есть "2 варианта: админпротокол или админпостаноаление".

"Отдельного внимания заслуживают некоторые предприниматели, которые не реагируют на запрет работать в период локдауна. Если думаете, что самые хитрые, то вы ошибаетесь. Все ваши нарушения полиция фиксирует", – отметил глава Нацполиции.

Правоохранитель отметил: "Ежедневно более 1200 рейдовых групп проверяют соблюдение карантина субъектами хозяйствования".

"Помните: насколько долго мы будем жить в условиях жесткого локдауну, зависит от того, насколько четко каждый будет соблюдать правила гигиены и действующего законодательства", – подытожил Клименко.

Статистика от Клименко

В течение недели правоохранители составили 1 881 админпротокол из-за нарушения правил карантина.

Кроме того, зафиксировано 11 044 админпостановления по неношение масок или респираторов

На территории Украины прекратили работу 136 заведений.

Обратите внимание! Правоохранители сообщили, что в каждом третьем заведении Киева выявлены нарушения карантина.