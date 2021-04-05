Глава Нацполіції Ігор Клименко заявив, що введення посиленого локдауну є вимогою часу. Кількість заражених та померлих від коронавірусу щодня зростає.

Клименко наголосив, що "у компетенції Нацполіції України – контроль за дотриманням карантинних обмежень".

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Часто під час виконання своїх функцій поліцейський у відповідь на зауваження про, наприклад, відсутність маски, чує образи, звинувачення та інколи навіть прокльони. Але все ж таки намагається достукатися до правосвідомості людини,

– зауважив правоохоронець.

За словами Клименка, якщо на коментарі поліцейських не реагують, є "2 варіанти: адмінпротокол або адмінпостанова".

"Окремої уваги заслуговують деякі підприємці, які не реагують на заборону працювати в період локдауну. Якщо думаєте, що найхитріші, то ви помиляєтесь. Всі ваші порушення поліція фіксує", – зауважив глава Нацполіції.

Правоохоронець наголосив: "щодня більше 1200 рейдових груп перевіряють дотримання карантину суб’єктами господарювання".

"Пам'ятайте: наскільки довго ми будемо жити в умовах жорсткого локдауну, залежить від того, наскільки чітко кожен буде дотримуватись правил гігієни та чинного законодавства", – підсумував Клименко.

Статистика від Клименка

Упродовж тижня правоохоронці склали 1881 адмінпротокол через порушення правил карантину.

Окрім того, зафіксовано 11 044 адмінпостанови за неносіння масок чи респіраторів

На території України припинили роботу 136 закладів.

Зверніть увагу! Правоохоронці повідомили, що у кожному третьому закладі Києва виявлені порушення карантину.