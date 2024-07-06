Так, умер временно исполняющий обязанности главы района Курской области Сергей Белых. Об этом сообщают в российском издании, информирует 24 Канал.

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Во время заготовки дров для оккупантов умер глава района Курской области

О смерти чиновника первым сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Согласно его словам, это произошло в результате падения срубленного дерева. После инцидента, мужчину срочно доставили в районную больницу. Однако у него были серьезные травмы. В результате этого мужчина скончался.

В издании отметили, что Белых и раньше помогал пилить дрова для нужд участников войны России против Украины.

Там также добавили, что умершему Сергею Белых было 64 года.

Добавим, что недавно стало известно, что в Новосибирской области свиньи разрывают могилы российских захватчиков. Оккупанты жалуются, что животные уже "осквернили" десятки сельских могил. Там свиньи местного фермера раскопали могилы так называемых "героев ЕсВеО".