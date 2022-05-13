Глава разведки подтвердил, что в России производят скрытую мобилизацию

На территории России начали проводить скрытую мобилизацию. У нашей разведки уже есть подтверждение этой информации, которая ранее не раз фигурировала в материалах СМИ как прогноз.

Такие данные озвучил глава Генерального управления разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его включение в эфире национального телемарафона.

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Собирают войско двумя путями

Буданов отметил, что сейчас это действительно актуально. Поскольку руководство России очень активизировалось в этом плане.

Я сейчас это подтверждаю – Россия ведет скрытую мобилизацию. Она идет по двум путям. Первый – фактические действия, которые и называются скрытой мобилизацией. А второй – это использование резервистов, у них это называется "БАРС",

– объяснил глава ГУР.

Он добавил, что резервисты врага привлекаются к выполнению боевых действий на краткосрочные контракты. В Украине уже даже есть пленные россияне, которых привезли воевать именно по такой системе

Почему не открыто собирают войско

"БАРС" – аббревиатура из русского "боевой армейский резерв страны"

Буданов рассказал и о том, почему Россия не решается проводить открытую мобилизацию. Есть два основных фактора, которыми это обусловлено:

Экономические факторы – в условиях наложенных экономических санкций удары будут более значительными.

Ловушка пропаганды – будет трудно объяснить населению, почему проводится открытая мобилизация. Ведь в официальных заявлениях руководство страны говорит, что "все идет хорошо".

В России хотят изменить законодательство

Также, по данным нашей разведки, в России начали задумываться о изменениях в законодательстве. Речь идет о тех нормах, которые касаются призыва.

Прежде всего, хотят сделать, чтобы призыв можно было объявлять не 2 раза в год, а в любое время. Кроме этого, хотят усилить ответственность за уклонение от прохождения военной службы.

После мобилизации смерть или плен

Россия сейчас уже испытывает резкую нехватку кадров в своих военных подразделениях. Поэтому войска враг не накапливает, а сразу бросает в ожесточенные бои.

Подтверждением тому один из пленных, видео с которым обнародовали 9 мая. Этот оккупант был мобилизован по "Барсу" только в апреле. Впоследствии он уже попал в руки наших защитников. Однако можно считать, что ему повезло. Ведь многие россияне просто погибают.

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