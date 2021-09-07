Глава разведки рассказал, чему учатся у нас западные спецслужбы

Украинские разведчики делятся с западными коллегами важным опытом, добытым на Донбассе. Потому что те не воевали против такой мощной державы как Россия.

Россию нельзя сравнивать со странами Ближнего Востока или Африки, – Буданов

Западные партнеры учатся у украинцев формам и методам ведения войны против серьезного противника. Об этом глава разведки Кирилл Буданов заявил в интервью.

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Нельзя сравнивать военно-политическую мощь России с какой-то ближневосточной или африканской страной. Это совсем другие условия. Они не привыкли вести свою деятельность в таких условиях, и это одно из основных, на чем мы нашли понимание и кооперацию,

– объяснил разведчик.

То есть украинцы предоставляют западным партнерам свой опыт, а те – помогают. "Так это все и построено", – подчеркнул Буданов.

Недавние подвиги украинских разведчиков в Афганистане

Во время эвакуации людей из Афганистана весь мир поразила храбрость спецназовцев ГУР Украины. Они рисковали собственной жизнью, чтобы спасти иностранцев. Военные несколько раз в день выходили за безопасный периметр и искали людей на территории, которую контролировали террористы "Талибана".

Никакие другие спецслужбы мира не откликнулись на просьбы людей о помощи. Так как это было крайне опасно. Однако наши разведчики продемонстрировали, что готовы защищать не только украинцев, но и других граждан.