Такое мнение высказал политолог Алексей Голобуцкий после интервью руководителя СБУ телеканалу "1+1".

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"Малюк – жесткий тип руководителя. Такой может и голову открутить на месте и многим, судя по интервью, уже откручивал. Например, рассказал подробности, как провел аресты в СБУ и лично задерживал агента ФСБ, руководителя крымского главка СБУ Кулинича. Малюк прямо не подтвердил, но намекнул на причастность СБУ к подрыву Крымского моста и мощной "бавовны" в Севастополе. Подробности – после победы. Подождем и подробностей и нового "хлопка", – отмечает политолог.

По мнению эксперта, глава СБУ во время интервью был подчеркнуто аполитичным.

Малюк не велся на попытки госпожи Мосийчук выйти на политические темы. Этим он очень отличается от своих предшественников в разные годы руководства спецслужбы, которые часами могли говорить о политике и плавали в профессиональных темах. Здесь все наоборот,

– подчеркнул Голубуцкий.

"Малюк, очевидно, перевел Службу на военные рельсы. Есть надежда, что мы видим создание "украинского Моссада". Враг уже знает – "бавовна" будет, а за ними рано или поздно придут. Лучше рано", – резюмирует эксперт.

Василий Малюк в должности главы СБУ