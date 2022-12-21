Таку думку висловив політолог Олексій Голобуцький після інтерв’ю керівника СБУ телеканалу 1+1.

До теми Голова СБУ Малюк розповів, як "кротоферма" Сівковича-Клюєва у Росії допомагає ФСБ

"Малюк – жорсткий тип керівника. Такий може і голову відкрутити на місці і багатьом, судячи з інтерв'ю, уже повідкручував. Наприклад, розповів подробиці, як провів арешти в СБУ і особисто затримував агента ФСБ, керівника кримського главку СБУ Кулініча. Малюк прямо не підтвердив, але натякнув на причетність СБУ до підриву Кримського мосту і потужної "бавовни" в Севастополі. "Подробиці – після перемоги". Почекаємо і подробиць і нової "бавовни", – відзначає політолог.

На думку експерта, голова СБУ під час інтерв'ю був підкреслено аполітичний.

Малюк не вівся на спроби пані Мосійчук вийти на політичні теми. Цим він дуже відрізняється від своїх попередників у різні роки керівництва спецслужби, які годинами могли говорити про політику і плавали в професійних темах. Тут все навпаки,

– підкреслив Голубуцький.

"Малюк, очевидно, перевів Службу на військові рейки. Є надія, що ми бачимо створення "українського Моссаду". Ворог вже знає – "бавовна" буде, а за ними рано чи пізно прийдуть. Краще рано", – резюмує експерт.

Василь Малюк на посаді глави СБУ