Глава Станично-Луганской ВГА перешел на сторону оккупантов, – активист

Дмитрий Брацлавский сообщил, что глава Станично-Луганской ВГА Альбер Зинченко сдал ключи от города главе непризнанной псевдореспублики на территории Луганской области.

Также активист сообщил, что в зале во время сдачи города оккупантам находятся заместители Ирина Костан и Владимир Макеев.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Полный текст сообщения:

Продолжаем говорить об изменниках!

Председатель Марковской и Миловской общин в Луганской области уже засветились, ДБР сообщило об их измене!

Теперь глава Станично-Луганской ВГА перешел к оккупантам!

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!