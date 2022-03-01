Глава Станично-Луганской ВГА перешел на сторону оккупантов, – активист
1 марта 2022 , 14:53Читати новину українською
Источник:Дмитрий Браславский
Дмитрий Брацлавский сообщил, что глава Станично-Луганской ВГА Альбер Зинченко сдал ключи от города главе непризнанной псевдореспублики на территории Луганской области.
Также активист сообщил, что в зале во время сдачи города оккупантам находятся заместители Ирина Костан и Владимир Макеев.
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Полный текст сообщения:
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