Глава Станично-Луганской ВГА перешел на сторону оккупантов, – активист

1 марта 2022 , 14:53
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Дмитрий Браславский

Дмитрий Брацлавский сообщил, что глава Станично-Луганской ВГА Альбер Зинченко сдал ключи от города главе непризнанной псевдореспублики на территории Луганской области.

Также активист сообщил, что в зале во время сдачи города оккупантам находятся заместители Ирина Костан и Владимир Макеев. 

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Полный текст сообщения:  

Продолжаем говорить об изменниках!
Председатель Марковской и Миловской общин в Луганской области уже засветились, ДБР сообщило об их измене!
Теперь глава Станично-Луганской ВГА перешел к оккупантам!
 

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Автор: Ярослава Прадід