Ведь каждый по-своему воспринимает трагедию войны в своей личной жизни. Святослав сказал, что 2023 год мы завершили празднованием Рождества.

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Святослав поздравил украинцев с Новым 2024 годом

Этот год нам нанес много ран и разрушений, но, вглядываясь в лицо новорожденного спасителя, именно в нем мы видим наше будущее. Всматриваясь в Божий свет и мир, который нам принес воплощенный рожденный наш Господь Иисус Христос, мы чувствуем, что наши боли и страдания, наши раны не пустые, не бессодержательны, а исполнены Богом, исполнены Божьей любовью, его силой. Той силой, которая исцеляет, восстанавливает, меняет, обновляет небо и землю, человека и мир,

– сказал Святослав.

Блаженнейший заметил, что на пороге 2024 года мы всматриваемся в будущее как христиане. Поэтому мы не боимся Нового года. Он будет не простым для Украины, Европы и всего мира, однако он будет исполнен Божьего присутствия между нами, его силой.

Поэтому христиане просят Господа благословить этот Новый год, обновить нашу жизнь его небесным светом и миром. Глава Украинской греко-католической церкви пожелал, пусть Божье благословение снизойдет на каждого.

Особенно мы молимся за украинское войско, наших девушек и ребят на фронте. Просим, чтобы мы двигались вперед как народ к победе с теми, кто в Украине, и теми, кого война рассеяла по миру. Мы просим, Боже, дари Украине новый благословенный, светлый, победный год. С Новым годом тебя, украинский народ, с новым Божьим благословением тебя, наша многострадальная, но любимая Богом украинская земля. Христос родился! Славим Его!

– поздравил отец УГКЦ.

Поздравление Блаженнейшего Святослава с Новым 2024 годом: смотрите видео