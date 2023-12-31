Адже кожен по-своєму приніс трагедію війни у своє особисте життя. Святослав зазначив, що 2023 рік ми завершили святкуванням Різдва.

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Святослав привітав українців з Новим 2024 роком

Цей рік нам завдав багато ран і руйнувань, але, вдивляючись в обличчя новонародженого спасителя саме у ньому ми бачимо наше майбутнє. Вдивляючись у Боже світло та мир, яке нам приніс воплочений народжений наш Господь Ісус Христос ми відчуваємо, що наші болі та страждання, наші рани не є порожні, не є беззмістовні, але сповнені Богом, сповнені Божою любов'ю, його силою. Тією силою, яка зціляє, відбудовує, міняє, оновлює небо і землю, людину і світ,

– сказав Святослав.

Блаженніший зауважив, що на порозі 2024 року ми вдивляємось в майбутнє як християни. Тому ми не боїмося Нового року. Він буде не простим для України, Європи й цілого світу, проте він буде сповненим Божою присутністю між нами, його силою.

Тому християни просять Господа поблагословити цей Новий рік, оновити наше життя його небесним світлом та миром. Очільник Української греко-католицької церкви побажав, нехай Боже благословення спливає на кожного.

Особливо ми молимося за українське військо, наших дівчат і хлопців на фронті. Просимо, щоб ми рухались вперед як народ до перемоги з тими, хто є в Україні й тими, кого війна розсіяла по світу. Ми просимо, Боже, даруй Україні новий благословенний, світлий, переможний рік. З Новим роком тебе, український народе, з новим Божим благословенням тебе, наша багатостраждальна, але улюблена Богом українська земле. Христос народився! Славімо Його!

– привітав отець УГКЦ.

Вітання Блаженнішого Святослава з Новим 2024 роком: дивіться відео