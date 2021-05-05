Начинает понимать, в чем заключается идея патриотизма, – глава УГКЦ о Зеленском
Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук оценил 2 года президентства Владимира Зеленского. По словам патриарха, президент получил больше опыта.
Источник:"Украинская правда"
По мнению Святослава, в начале своей работы команда Зеленского чувствовала подъем. Им казалось, что можно найти легкое решение сложных проблем какой-то альтернативной дорогой - "взглядом кому-то в глаза, или улыбкой растопить холодное сердце северного соседа".
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"Я думаю, что теперь президент получил больше опыта. Заметьте, он начал меньше улыбаться, он стал довольно прагматичным. И все же у меня есть такое ощущение, что он понемногу-понемногу начинает понимать, в чем заключается идея украинской государственности, идея патриотизма", – объяснил глава УГКЦ.
Начинаем понимать, в какую сторону движется Украина
По его словам, раньше было ощущение, что мы не до конца знаем его программу. Не хватало четкого понимания, в какую сторону будет двигаться Украина.
Но последние события показывают, что ответы на вопрос, каким образом Украина должна строить дальнейшее партнерство с европейским сообществом, движемся ли мы к НАТО, начинают лучше вырисовываться,
– сказал Святослав Шевчук.
Святослав также отметил активную работу Министерства иностранных дел в контексте последней эскалации. Кроме этого, он радуется, что государственно-церковные отношения стали партнерскими.
"Не церкви под государственным контролем, не какая-то теократия, когда церкви диктуют власти, что она должна делать, а партнерские отношения во имя общего блага", – отметил Блаженнейший.
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