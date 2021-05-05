Починає розуміти, у чому полягає ідея патріотизму, – глава УГКЦ сказав, як змінився Зеленський
Голова Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук оцінив 2 роки президенства Володимира Зеленського. За словами патріарха, президент здобув більше досвіду.
Джерело:"Українська правда"
На думку блаженнішого Святослава, на початку своєї роботи команда Зеленського відчувала піднесення. Їм здавалось, що можна знайти легке розв'язання складних проблем якоюсь альтернативною дорогою – "поглядом комусь в очі, чи усмішкою розтопити холодне серце північного сусіда".
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"Я думаю, що тепер президент здобув більше досвіду. Зауважте, він почав менше посміхатися, він став доволі прагматичним. І все ж таки в мене є таке відчуття, що він потрошки-потрошки починає розуміти, у чому полягає ідея української державності, ідея патріотизму", – пояснив глава УГКЦ.
Починаємо розуміти, в який бік рухається Україна
За його словами, раніше було відчуття, що ми не до кінця знаємо його програму. Бракувало чіткого розуміння, в який бік буде рухатися Україна.
Але останні події показують, що відповіді на питання, яким чином Україна має будувати подальше партнерство з європейською спільнотою, чи рухаємося ми до НАТО, починають краще вимальовуватися,
– сказав Святослав Шевчук.
Святослав також відзначив активну роботу Міністерства закордонних справ в контексті останньої ескалації. Окрім цього, він радіє, що державно-церковні стосунки стали партнерськими.
"Не церкви під державним контролем, не якась теократія, коли церкви диктують владі, що вона має робити, а партнерські стосунки в ім’я спільного блага", – зазначив блаженніший.
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