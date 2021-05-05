Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук считает интересной идею искать моральный авторитет, чтобы создать площадку для переговоров. Блаженнейший Святослав подчеркнул, что предложение о встрече президентов России и Украины в Ватикане – достойное внимания, ведь это – не только церковная институция, но и государство.

Свое мнение о предложении Владимира Зеленского относительно переговоров с Владимиром Путиным Святослав Шевчук рассказал в интервью. С главой Украины глава УГКЦ, однако, эту тему не поднимал.

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Ватикан – субъект международного права

Роль римской апостольской столицы как посредника в различных процессах поиска путей предотвращения или разрешения военных вооруженных конфликтов давно известна,

– заметил Шевчук.

Блаженнейший подчеркнул, что римская апостольская столица – это не только какая-то церковная институция, но и субъект международного права. Украина начала осознавать, считает Шевчук, важность своего присутствия на мировой площадке дипломатии.

Я должен понять, как эту идею воплощать, – Святослав

Эта идея интересная. Для того чтобы она мне нравилась, я должен понимать, как она будет воплощаться. Все может быть. Но, скажем, вот поиск именно морального авторитета, не какого-то там экономического, знаете ли, не какого-то милитарного, а морального авторитета, чтобы быть посредником – довольно интересный,

– объяснил свою мысль глава УГКЦ.

Сейчас Шевчук не понимает, должен ли Ватикан быть только местом для встречи, или посредником в переговорах. Ведь есть пример Минска, где Беларусь предоставила только площадку, а сама в процессе участия не принимала.

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Относительно того, не может ли быть такое предложение попыткой пиара, то глава УГКЦ этого не отвергает. Однако, считает он, нужно посмотреть, как все будут воплощать в жизнь, а тогда делать выводы.

Коротко о предложении Зеленского о встрече в Ватикане