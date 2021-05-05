Идея интересная, – глава УГКЦ Шевчук о возможной встрече Зеленского и Путина в Ватикане
Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук считает интересной идею искать моральный авторитет, чтобы создать площадку для переговоров. Блаженнейший Святослав подчеркнул, что предложение о встрече президентов России и Украины в Ватикане – достойное внимания, ведь это – не только церковная институция, но и государство.
Источник:"Украинская правда"
Свое мнение о предложении Владимира Зеленского относительно переговоров с Владимиром Путиным Святослав Шевчук рассказал в интервью. С главой Украины глава УГКЦ, однако, эту тему не поднимал.
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Ватикан – субъект международного права
Роль римской апостольской столицы как посредника в различных процессах поиска путей предотвращения или разрешения военных вооруженных конфликтов давно известна,
– заметил Шевчук.
Блаженнейший подчеркнул, что римская апостольская столица – это не только какая-то церковная институция, но и субъект международного права. Украина начала осознавать, считает Шевчук, важность своего присутствия на мировой площадке дипломатии.
Я должен понять, как эту идею воплощать, – Святослав
Эта идея интересная. Для того чтобы она мне нравилась, я должен понимать, как она будет воплощаться. Все может быть. Но, скажем, вот поиск именно морального авторитета, не какого-то там экономического, знаете ли, не какого-то милитарного, а морального авторитета, чтобы быть посредником – довольно интересный,
– объяснил свою мысль глава УГКЦ.
Сейчас Шевчук не понимает, должен ли Ватикан быть только местом для встречи, или посредником в переговорах. Ведь есть пример Минска, где Беларусь предоставила только площадку, а сама в процессе участия не принимала.
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Относительно того, не может ли быть такое предложение попыткой пиара, то глава УГКЦ этого не отвергает. Однако, считает он, нужно посмотреть, как все будут воплощать в жизнь, а тогда делать выводы.
Коротко о предложении Зеленского о встрече в Ватикане
- В интервью итальянскому изданию La Reppublica Зеленский заявил, что встреча с Путиным нужна, чтобы достичь мира на Донбассе. Он предложил провести ее в Ватикане.
- У Путина настаивают, что никаких конкретных предложений по локациям от Киева не получали. Да и о Донбассе якобы Путин говорить не будет, только – о двусторонних отношениях.
- Также СМИ предполагали, что другими вариантами для переговоров глав государств могут стать Вена или Иерусалим.
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