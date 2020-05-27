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Глава Укравтодора подал в СБУ записи разговоров, которые свидетельствуют о давлении против него

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Александр Кубраков и СБУ
Александр Кубраков и СБУ / Коллаж 24 канала

Глава Укравтодора Александр Кубраков утверждает, что против него началась информационная кампания. Поэтому подал в СБУ записи разговора якобы с президентом Всеукраинской дорожной ассоциации Артемом Гриненко.

Он убежден, что записи подтверждают целенаправленное давление на руководство агентства, которое не только не берет взятки, но и вводит высокие квалификационные требования к участникам тендеров на дорожные работы. Александр Кубраков на своей фейсбук-странице опубликовал на эту тему видеообращение.

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По словам Кубракова, информационная кампания – заказная. Мол, на самом деле Укравтодор сотрудничает не с 3 подрядчиками, а их – более полсотни.

"Мы передали полученные записи в СБУ. Думаю, они должны расследовать факты, когда человек говорит, что моя цель – сменить руководителя государственного агентства, чтобы я мог со своими компаниями работать. Человек говорит, что для этого заказывает материалы в СМИ", – заявил глава Укравтодора Александр Кубраков.

Олександр Кубраков
Александр Кубраков / Фото ТСН

Теперь заявления Гриненко будет расследовать СБУ. 

Справка. Недавно в проекте Bihus.Info вышло расследование, в котором говорилось о том, что в этом году на ремонт государственных дорог выделили более 85 миллиардов гривен. Журналисты утверждают, что 17 миллиардов могут "исчезнуть", ведь предприятие не торгуется с подрядчиками и платит завышенные цены за ремонт.

Доказательства главы Укравтодора смотрите в видео:

 

Автор: Алина Олиховская
Теги: Новости Украины Служба безопасности Украины Деньги Укравтодор
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