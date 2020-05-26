Махинации с ценами и миллиардные тендеры Укравтодора: что известно о ремонте украинских дорог

Сшить всю Украину качественными дорогами — такой план объявил Владимир Зеленский в 2019 году. И с тех пор регулярно напоминал, что дороги у него в приоритете.

Весь год президент разъезжал по Украине – проверял, как идут ремонты автострад. Давил на ремонтников как мог: где в шутку, а где строго додавливал чиновников сделать ремонт вовремя. Об этом заявили журналисты Bihus.Info.

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Александр Кубраков новый глава Укравтодора. Именно его предприятие отвечает за то, как, когда и кем украинские дороги будут отремонтированы. А самое главное – сколько это будет стоить. Ведь на ремонт государственных дорог в этом году у Укравтодора колоссальные деньги – более 85 миллиардов гривен.



Александр Кубраков / Фото ТСН

Причем около 20% от этой цифры, а это 17 миллиардов – просто исчезнут в туман. Это та наценка, которую компании сбивают, если торгуются. Подчеркну, если торгуются. А этого часто не происходит.

Что известно о дорожном ремонте

Асфальтобетон – основная составляющая любого дорожного ремонта. Он состоит из трех компонентов:

асфальтобетонной смеси,

битума,

минеральных материалов.

Обычно 50-60% цены любого тендера на ремонт дорог – это цена на асфальтобетон. То есть если Укравтодор объявил тендер на ремонт дороги на миллиард гривен, около 500 миллионов, а то и больше, уходит на покупку именно асфальтобетона. Итак, из 85 миллиардов, заложенных на ремонт украинских дорог в 2020 году, минимум 42 – это расходы именно на асфальтобетон.

За что отвечает Укравтодор

А цену и тендера, и асфальтобетона на этих тендерах устанавливает именно Укравтодор. Он отвечает за то, почему в документах асфальтобетон стоит дороже, чем должен стоить. Цену он всегда может изменить. Если захочет.

К тому же, посмотреть, по каким ценам Укравтодор позволяет компаниям закупать асфальт на миллиардных тендерах, мы не можем. На сайте торгов Прозоро Укравтодор преимущественно такую ​​информацию не выставляет. Почему – иногда не может объяснить и сам его глава.

Цены на асфальт, то есть минимум половина цены любого тендера на ремонт дорог, так и остаются для большинства тайной. Глава Укравтодора заявляет, что цены на асфальтобетон видит и контролирует. Если бы с ними были махинации – он бы о них знал.

Махинации с ценами на асфальтобетон

За последние 2 года треть всех подрядов Укравтодора на ремонт дорог получили три компании – одесское предприятие "Автомагистраль-Юг", фирма из окружения Геннадия Труханова "Ростдорстрой" и турецкая компания "Онур".



Деньги на ремонт дорог / Скриншот из видео

Та самая, которую очень любит Владимир Зеленский. Которую президент рекомендует Укравтодору брать на подряды.

Можно взять одного нормального. Турецкую компанию, которая строила... "Онур". Так дайте им заказ,

– заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Компании получают самые большие подряды, например, трассы Запорожье – Мариуполь, тендер на ремонт которой выиграла та самая "Онур".

Но если эти компании получают миллиардные тендеры Укравтодора, при этом цен на асфальт мы там не видим – как мы можем быть уверены, что его покупают не с накрутками?

Как накручивают средства компании

Например, лидер подрядов Укравтодора, а это сумское предприятие "Автомагистраль-Юг", в 2019 году выиграл тендер на строительство дороги госзначения Киев – Сумы – Юнаковка. В апреле на магистрали подрядчик начал ремонт. В декабре компания получила очередной подряд на эту дорогу – более чем 600 миллионов гривен.

Для ремонта трассы компания закупала щебеночно-мастичный асфальтобетон – это специальный асфальт, которым покрывают верхний слой дороги.

В сметах Укравтодора цена за тонну такого бетона для компании – почти 3 тысячи гривен. Хотя в январе 2020 года в документах хмельницкой компании ДСУ-56 цена за такой же бетон – почти 2 400 гривен за тонну.



Цены на бетон / Скриншот из видео

Для одной фирмы Укравтодор оценил тот же асфальтобетон дороже, а для другой существенно дешевле. Разница – более 20%. А в деньгах это ни много ни мало, а 24 миллиона гривен.

И это только на одном виде асфальтобетонной смеси. А их закупают много. Потому закупка асфальтобетона, на котором отдельные фирмы так круто переплачивают, – это больше половины цены строительства любой дороги.

"В декабре у автомагистрали "Юг" почти 3 тысячи за тонну, у другой компании через несколько недель – 2 400. Вы не считаете, что Укравтодор как-то избирательно относится к компаниям? Лично я так не считаю", – заявил глава Национальной ассоциации дорожников Украины Тарас Сиротинский.

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Формально, никаких объяснений тому, почему дорожным гигантам позволяют переплачивать сотни миллионов гривен просто так – нет. Для чего бизнесу просто так кому-то платить больше? А если этот "кто-то" собственный карман? Например, "Онур". Щебень он покупал за в среднем 1 000 гривен за тонну у своей же турецкой компании. Та, в свою очередь, платила за него вдвое меньше – 450 гривен. Где осела разница? У своих же.

То, что цены в сметах дают возможность компаниям хорошо заработать, доказывают и закупки третьей компании-фаворитки Укравтодора – "Ростдорстрой".

Более расследование журналистов – смотрите в программе.

Как прокомментировал Кубраков

Александр Кубраков на своей странице в социальной сети Фейсбук опубликовал на эту тему видеообращение, где прокомментировал расследование. Он заявил, что 2 месяца назад против них часть рынка решила объявить информационную войну, ведь они начали наводить порядок.

Он пояснил, что Укравтодор разработал методологию закупок, которая определяет единые критерии, по которым оценивается компания. При формировании новых правил за основу были взяты европейские нормы.

"Мы поставили рынок перед выбором: или меняйтесь, инвестируйте в свою компанию, или нам придется прощаться с вами. Часть рынка выбрала худшее решение инвестировать не в технику, не в людей, а в грязные кампании против нас", – заявил Александр Кубраков.

Доказательства главы Укравтодора смотрите в видео: