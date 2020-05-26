Махінації з цінами та мільярдні тендери Укравтодору: що відомо про ремонт українських доріг

Зшити всю Україну якісними дорогами — такий план оголосив Володимир Зеленський у 2019 році. І відтоді регулярно нагадував дороги у нього в пріоритеті.

Увесь рік президент роз’їжджав Україною - перевіряв, як йдуть ремонти автострад. Тиснув на ремонтників як міг: десь жартома, а десь суворо дотискав чиновників зробити ремонт вчасно. Про це заявили журналісти Bihus.Info.

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Олександр Кубраков новий очільник Укравтодору. Саме його підприємство відповідає за те, як, коли та ким українські дороги будуть відремонтовані. А найголовніше – скільки це буде коштувати. Адже на ремонт державних доріг цього року в Укравтодора колосальні гроші – понад 85 мільярдів гривень.



Олександр Кубраков / Фото ТСН

Причому близько 20% від цієї цифри, а це 17 мільярдів — просто зникнуть в туман. Це та націнка, яку компанії збивають, якщо торгуються. Підкреслю: якщо торгуються. Та цього часто не відбувається.

Що відомо про дорожній ремонт

Асфальтобетон – основна складова будь-якого дорожнього ремонту. Він складається з трьох компонентів:

асфальтобетонної суміші,

бітуму,

мінеральних матеріалів.

Зазвичай 50-60% ціни будь-якого тендеру на ремонт доріг – це ціна на асфальтобетон. Тобто якщо Укравтодор оголосив тендер на ремонт дороги на мільярд гривень, близько 500 мільйонів, а то і більше, йде на купівлю саме асфальтобетону. ​Отже, із 85 мільярдів, закладених на ремонт українських доріг у 2020 році мінімум 42 – це видатки саме на асфальтобетон.

За що відповідає Укравтодор

А ціну і тендеру, і асфальтобетону на цих тендерах встановлює саме Укравтодор. Він відповідає за те, чому у документах асфальтобетон вартує дорожче, ніж має вартувати. Ціну він завжди може змінити. Якщо захоче.

До того ж, подивитися, за якими цінами Укравтодор дозволяє компаніям закуповувати асфальт на мільярдних тендерах, ми не можемо. На сайті торгів Прозоро Укравтодор переважно таку інформацію не викладає. Чому – часом не може пояснити і сам його очільник.

Ціни на асфальт, тобто мінімум половина ціни будь-якого тендеру на ремонт доріг, так і залишаються для більшості таємницею. Очільник Укравтодору заявляє, що ціни на асфальтобетон бачить і контролює. Якби з ними були махінації — він би про них знав. Але

Махінації з цінами на асфальтобетон

За останні 2 роки третину усіх підрядів Укравтодору на ремонт доріг отримали три компанії. Це - одеське підприємство "Автомагістраль-Південь", фірма з оточення Геннадія Труханова "Ростдорстрой" та турецька компанія "Онур".



Гроші на ремонт доріг / Скриншот з відео

Та сама, яку дуже любить Володимир Зеленський. Яку президент рекомендує Укравтодору брати на підряди.

Можна взяти одного нормального. Турецкую компанію, яка будувала… "Онур". Так дайте їм замовлення,

– заявив Президент України Володимир Зеленський.

Компанії отримують найбільші підряди, наприклад, траси Запоріжжя – Маріуполь, тендер на ремонт якої виграла та сама "Онур".

Але якщо ці компанії отримують мільярдні тендери Укравтодору, при цьому цін на асфальт ми там не бачимо — як ми можемо бути певні, що його купують не з накрутками?

Як накручують кошти компанії

Наприклад, лідер підрядів Укравтодору, а це сумське підприємство "Автомагістраль-Південь", у 2019 році виграла тендер на будівництво дороги держзначення Київ – Суми – Юнаківка. У квітні на магістралі підрядник розпочався ремонт. У грудні компанія отримала черговий підряд на цю дорогу на понад 600 мільйонів гривень.

Для ремонту траси компанія закуповувала щебенево-мастиковий асфальтобетон – це спеціальний асфальт, яким покривають верхній шар дороги.

У кошторисах Укравтодору ціна за тонну такого бетону для компанії – майже 3 тисячі гривень. Хоча у січні 2020 року в документах хмельницької компанії ШБУ-56 ціна за такий же бетон – майже 2400 тисяч гривень за тонну.



Ціни на бетон / Скриншот з відео

Для однієї фірми Укравтодор оцінив той самий асфальтобетон дорожче, а для іншої суттєво дешевше. Різниця – понад 20%. А в грошах це ні багато ні мало, а 24 мільйони гривень.

І це лише на одному виді асфальтобетонної суміші. А їх закуповують багато. Бо закупівля асфальтобетону, на якому окремі фірми так круто переплачують – це більше половини ціни будівництва будь-якої дороги.

"У грудні в автомагістралі "Південь" майже 3 тисячі за тонну, у іншої компанії через кілька тижнів – 2400 Ви не вважаєте, що Укравтодор якось вибірково ставиться до компаній? Особисто я так не вважаю", – заявив глава Національної асоціації дорожників України Тарас Сиротинський.

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Формально, ніяких пояснень тому, чому дорожнім гігантам дозволяють переплачувати сотні мільйонів гривень просто так – немає. Для чого бізнесу просто так комусь платити більше? А якщо цей "комусь" власна кишеня? Наприклад, "Онур". Щебінь він купував за в середньому 1000 гривень за тонну в своєї ж турецької компанії. Та, в свою чергу, платила за нього вдвічі менше – 450 гривень. Де осіла різниця? У своїх же.

Те що ціни у кошторисах дають можливість компаніям добре заробити, доводять і закупівлі третьої компанії-фаворитки Укравтодору – "Ростдорстрой".

Більше розслідування журналістів – дивіться у програмі.

Як прокоментував Кубраков

Олександр Кубраков на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук опублікував на цю тему відеозвернення, де прокоментував розслідування. Він заявив, що 2 місяці тому проти них частина ринку вирішила оголосити інформаційну війну, адже вони нарешті почали наводити лад.

Він пояснив, що Укравтодор розробив методологію закупівель, яка визначає єдині критерії, за якими оцінюється компанія. При формуванні нових правил за основу були взяті європейські норми.

"Ми поставили ринок перед вибором: або змінюйтесь, інвестуйте в свою компанію, або нам доведеться прощатися з вами. Частина ринку вибрала найгірше рішення інвестувати не в техніку, не в людей, а в брудні кампанії проти нас", – заявив Олександр Кубраков.

Докази очільника Укравтодору дивіться у відео: