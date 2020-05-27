Голова Укравтодору подав в СБУ записи розмов, які свідчать про тиск проти нього

Голова Укравтодору Олександр Кубраков стверджує, що проти нього розпочалася інформаційна кампанія. Тому подав до СБУ записи розмови начебто з президентом Всеукраїнської дорожньої асоціації Артемом Гриненком.

Він переконаний, що записи підтверджують цілеспрямований тиск на керівництво агентства, яке не тільки не бере хабарі, а й запроваджує високі кваліфікаційні вимоги до учасників тендерів на дорожні роботи. Олександр Кубраков на своїй фейсбук-сторінці опублікував на цю тему відеозвернення.

Детальніше про це Махінації з цінами та мільярдні тендери Укравтодору: що відомо про ремонт українських доріг

За словами Кубракова, інформаційна кампанія – замовна. Мовляв, насправді Укравтодор співпрацює не з 3 підрядниками, а їх – понад пів сотні.

"Ми передали отримані записи в СБУ. Думаю, вони мають розслідувати факти, коли людина каже, що моя мета – змінити керівника державної агенції, щоби я міг зі своїми компаніями працювати. Людина каже, що для цього замовляє матеріали в ЗМІ", – заявив голова Укравтодору Олександр Кубраков.



Олександр Кубраков / Фото ТСН

Тепер заяви Гриненка розслідуватиме СБУ.

Довідка. Нещодавно в проєкті Bihus.Info вийшло розслідування, у якому йшлося про те, що цьогоріч на ремонт державних доріг виділили понад 85 мільярдів гривень. Журналісти стверджують, що 17 мільярдів можуть "зникнути", адже підприємство не торгується з підрядниками й платить завищені ціни за ремонт.

Докази очільника Укравтодору дивіться у відео: