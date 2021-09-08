По словам Танасевич, обращение нардепа поступило в августе 2021 года. Речь шла об избрании конкретной меры пресечения в рамках определенного уголовного производства в отношении идентифицированного человека.
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Как того требует закон, я немедленно обратилась в Высший совет правосудия и к генеральному прокурору с сообщением о вмешательстве в деятельность правосудия,
– рассказала Танасевич.
По словам главы ВАКС, Высший совет правосудия принял решение обратиться в Верховную Раду.
Речь идет об инициировании принятия мер, чтобы не допустить действия, которые можно расценить как вмешательство в деятельность судей.
Что говорят СМИ
- По данным СМИ, к Танасевич якобы обращался нардеп Юрий Камельчук.
- Причиной стало дело экс-главы Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна, которому инкриминируют получение взятки.
- Камельчук якобы обращался через свидетеля – частного предпринимателя, который, по предварительной информации, давал взятку.
Дело Мунтяна: главное
- Ивана Мунтяна подозревают в получении взятки в размере 180 тысяч долларов.
- В Специализированной антикоррупционной прокуратуре 3 сентября сообщили, что обвинительный акт передали в ВАКС.
- По данным досудебного расследования, в июле 2019 года подозреваемый предложил одному из предпринимателей предоставить ему взятку в размере 400 тысяч долларов.
- Впоследствии детективы НАБУ задокументировали факт получения части этих денег – 180 тысяч.