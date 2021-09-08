По словам Танасевич, обращение нардепа поступило в августе 2021 года. Речь шла об избрании конкретной меры пресечения в рамках определенного уголовного производства в отношении идентифицированного человека.

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Как того требует закон, я немедленно обратилась в Высший совет правосудия и к генеральному прокурору с сообщением о вмешательстве в деятельность правосудия,

– рассказала Танасевич.

По словам главы ВАКС, Высший совет правосудия принял решение обратиться в Верховную Раду.

Речь идет об инициировании принятия мер, чтобы не допустить действия, которые можно расценить как вмешательство в деятельность судей.

Что говорят СМИ

По данным СМИ, к Танасевич якобы обращался нардеп Юрий Камельчук.

Причиной стало дело экс-главы Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна, которому инкриминируют получение взятки.

Камельчук якобы обращался через свидетеля – частного предпринимателя, который, по предварительной информации, давал взятку.

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