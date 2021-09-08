За словами Танасевич, звернення нардепа надійшло у серпні 2021 року. Мовилося про обрання конкретного запобіжного заходу у межах певного кримінального провадження щодо ідентифікованої людини.

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Як того вимагає закон, я негайно звернулася до Вищої ради правосуддя і до генерального прокурора з повідомленням про втручання в діяльність правосуддя,
– розповіла Танасевич.

За словами глави ВАКС, Вища рада правосуддя ухвалила рішення звернутися до Верховної Ради.

Мовиться про ініціювання вжиття заходів, щоб не допустити дії, які можна розцінити як втручання у діяльність суддів.

Що кажуть ЗМІ

  • За даними ЗМІ, до Танасевич начебто звертався нардеп Юрій Камельчук.
  • Причиною стала справа ексочільника Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна, якому інкримінують отримання хабаря.
  • Камельчук нібито звертався через свідка – приватного підприємця, який, за попередньою інформацією, давав хабар.

Справа Мунтяна: головне

  • Івана Мунтяна підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 180 тисяч доларів.
  • У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі 3 вересня повідомили, що обвинувальний акт передали до ВАКС.
  • За даними досудового розслідування, у липні 2019 року підозрюваний запропонував одному з підприємців надати йому хабар у розмірі 400 тисяч доларів.
  • Згодом детективи НАБУ задокументували факт отримання частини цих грошей – 180 тисяч.