Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан “Штирлиц”. Также он обнародовал фото ликвидированных оккупантов.
Кстати Должен был получить награду, но не суждено было: ВСУ ликвидировали командира российской ЧВК "Редут"
Минус еще два оккупанта
По словам "Штирлица", успешно "демобилизован" старший лейтенант Блинов Виктор, а также председатель МОО "Лесосибирский союз ветеранов боевых действий" Вейт Дмитрий.
Смерть врагам,
– подчеркнул офицер ВСУ.
Ликвидирован лейтенант и глава ветеранов России / Коллаж Анатолия Штефана
Потери России на утро 5 февраля
Утром в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационное войско уже потеряло:
- личного состава – около 389 560 человек,
- танков – 6 348,
- боевых бронированных машин – 11 822,
- артиллерийских систем – 9 349,
- РСЗО – 979,
- средств ПВО – 664,
- самолетов – 332,
- вертолетов – 324,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 173 (+0),
- крылатых ракет – 1 848 (+0),
- кораблей/катеров – 24 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 12 412 (+19),
- специальной техники – 1 486 (+7).