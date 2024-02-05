Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан “Штирлиц”. Также он обнародовал фото ликвидированных оккупантов.

Кстати Должен был получить награду, но не суждено было: ВСУ ликвидировали командира российской ЧВК "Редут"

Минус еще два оккупанта

По словам "Штирлица", успешно "демобилизован" старший лейтенант Блинов Виктор, а также председатель МОО "Лесосибирский союз ветеранов боевых действий" Вейт Дмитрий.

Смерть врагам,

– подчеркнул офицер ВСУ.

Ликвидирован лейтенант и глава ветеранов России / Коллаж Анатолия Штефана

Потери России на утро 5 февраля

Утром в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационное войско уже потеряло: