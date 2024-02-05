Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц". Також він оприлюднив фото ліквідованих окупантів.

До речі Мав отримати нагороду, але не судилося: ЗСУ ліквідували командира російської ПВК "Редут"

Мінус ще два окупанти

За словами "Штірліца", успішно "демобілізований" старший лейтенант Блінов Віктор, а також голова МГО "Лісосибірська спілка ветеранів бойових дій" Вейт Дмитро.

Смерть ворогам,
– підкреслив офіцер ЗСУ.

ліквідовані окупантиЛіквідовано лейтенанта й голову ветеранів Росії / Колаж Анатолія Штефана

Втрати Росії на ранок 5 лютого

Вранці у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупаційне військо вже втратило:

  • сокладу – близько 389 560 осіб,
  • танків – 6 348,
  • бойових броньованих машин – 11 822,
  • артилерійських систем – 9 349,
  • РСЗВ – 979,
  • засобів ППО – 664,
  • літаків – 332,
  • гелікоптерів – 324,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 173 (+0),
  • крилатих ракет – 1 848 (+0),
  • кораблів /катерів – 24 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 412 (+19),
  • спеціальної техніки – 1 486 (+7).