Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц". Також він оприлюднив фото ліквідованих окупантів.

До речі Мав отримати нагороду, але не судилося: ЗСУ ліквідували командира російської ПВК "Редут"

Мінус ще два окупанти

За словами "Штірліца", успішно "демобілізований" старший лейтенант Блінов Віктор, а також голова МГО "Лісосибірська спілка ветеранів бойових дій" Вейт Дмитро.

Смерть ворогам,

– підкреслив офіцер ЗСУ.

Ліквідовано лейтенанта й голову ветеранів Росії / Колаж Анатолія Штефана

Втрати Росії на ранок 5 лютого

Вранці у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупаційне військо вже втратило: