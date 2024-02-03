Как сообщают росСМИ, оккупант подорвался на мине в Херсонской области, информирует 24 Канал.
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ВСУ ликвидировали еще одного оккупанта
В российских медиа жалуются на то, что 36-летний оккупант подорвался на мине в Херсонской области во время попытки штурма украинских позиций.
Военного оккупационной армии должны были наградить, однако этого не произошло.
Один из первых штурмовиков, участвовавших в подготовке операции по захвату "Царской охоты", погиб под Херсоном. До получения медали и прорыва украинской обороны он так и не дожил – во время штурма укрепрайона Павел подорвался на мине,
– говорится в сообщении.
Известно, что полковник Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" подтвердил ликвидацию в Украине командира российского вооруженного формирования, которое комплектуется наемниками и курируется российским ГРУ под названием "Редут" Павла Фролова.
"Успешно демобилизован командир добровольческого батальона "Редут" Павел Фролов с позывным "Пионер". Смерть врагам!", — отметил Анатолий Штефан.
Что известно о ЧВК "Редут"
ЧВК "Редут" – российское вооруженное формирование, которое комплектуется наемниками и курируется российским ГРУ. Известно, что она занимается обеспечением охраны. Также она участвует в военных конфликтах.
Кроме этого, наемников "Редут" обвиняют в пытках и убийствах мирных жителей Украины. В СБУ 10 октября 2023 года сообщили о задержании ДРГ России из 4 человек, в составе которой были двое военных 16-й бригады спецназначения вооруженных сил России, а также двое бойцов ЧВК "Редут".
Известно, что пленные признались, что причастны к пыткам гражданских в Боровой. Так, на месте преступления, на территории базы отдыха "Свет Шахтера", полицейские обнаружили пыточную яму с телами 2 мужчин со следами пыток.
Силы обороны ликвидируют оккупантов
- Российского военного Владимира Харабуа с позывным "Микич" ликвидировали 20 января при штурме украинской Авдеевки. Он был заместителем командира батальона сепаратистов "Пятнашка".
- В результате атаки на аэродром "Бельбек" 31 января во временно оккупированном Крыму был ликвидирован российский генерал Александр Татаренко.
- ВСУ ликвидировали командира батальона "Терек" Владимира Попова с позывным "Кедр", а также полковника, российского следственного комитета Виктора Передерия.