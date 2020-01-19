Глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен обсудила с Путиным Украину: детали разговора

В Берлине новоизбранная глава Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Во время встречи политики обсудили Украину.

В частности, Фон дер Ляйен и Путин обсуждали трехсторонние договоренности о транзите газа между Киевом, Москвой и Брюсселем. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

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Политики встретились на полях берлинского саммита 19 января. Там мировые лидеры встречались, чтобы обсудить пути урегулирования войны в Ливии.

Что нужно знать о новом транзитном договоре Украины с Россией

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новое транспортное соглашение, которое обеспечивает транзит газа через Украину еще на 5 лет с возможностью продления еще на 10 лет.

1 января Оператор ГТС Украины сообщил о начале транзита российского газа по новому контракту.

Минимальный гарантированный транзит – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в следующие четыре.

Что известно об Урсуле Фон дер Ляйен? 1 ноября 2019 немка Урсула фон дер Ляйен приступила к исполнению обязанностей президента Европейской комиссии, а с 1 декабря официально заменила на этом посту Жана-Клода Юнкера.



Из письма с задачей для будущего еврокомиссара по соседству и расширению стало известно, что Фон дер Ляйен ожидает усиления отношений со странами "Восточного партнерства", в которые входит Украина.