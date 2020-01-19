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      Глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен обсудила с Путиным Украину: детали разговора

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      Фон дер Ляйен и Путин обсудили транзит газа через Украину / defensenews.com

      В Берлине новоизбранная глава Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Во время встречи политики обсудили Украину.

      В частности, Фон дер Ляйен и Путин обсуждали трехсторонние договоренности о транзите газа между Киевом, Москвой и Брюсселем. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

      Интересно: Снижение тарифов на газ вдвое: как новый контракт о транзите повлияет на Украину

      Политики встретились на полях берлинского саммита 19 января. Там мировые лидеры встречались, чтобы обсудить пути урегулирования войны в Ливии.

      Что нужно знать о новом транзитном договоре Украины с Россией

      Что известно об Урсуле Фон дер Ляйен? 1 ноября 2019 немка Урсула фон дер Ляйен приступила к исполнению обязанностей президента Европейской комиссии, а с 1 декабря официально заменила на этом посту Жана-Клода Юнкера.

      Из письма с задачей для будущего еврокомиссара по соседству и расширению стало известно, что Фон дер Ляйен ожидает усиления отношений со странами "Восточного партнерства", в которые входит Украина.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости России Владимир Путин Газ Газовый контракт Новости политики Урсула фон дер Ляйен
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