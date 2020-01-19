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      Голова Єврокомісії Фон дер Ляєн обговорила з Путіним Україну: деталі розмови

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      Фон дер Ляєн та Путін обговорили транзит газу через Україну / defensenews.com

      У Берліні новопризначена голова Європейської комісії Урсула Фон дер Ляєн зустрілася з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час зустрічі політики обговорили Україну.

      Зокрема, Фон дер Ляєн та Путін обговорювали тристоронню домовленість про транзит газу між Києвом, Москвою та Брюсселем. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

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      Політики зустрілися на полях берлінського саміту 19 січня. Там світові лідери зустрічалися, аби обговорити шляхи врегулювання війни у Лівії.

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      Що відомо про Урсулу Фон дер Ляєн?1 листопада 2019 німкеня Урсула фон дер Ляєн приступила до виконання обов'язків президенткою Європейської комісії, а з 1 грудня офіційно замінила на цій посаді Жана-Клода Юнкера.

      З листа із завданням для майбутнього єврокомісара з сусідства та розширення стало відомо, що Фон дер Ляєн очікує посилення відносин із країнами "Східного партнерства", до яких входить Україна.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Росії Новини України Газ Газовий контракт Новини політики Урсула фон дер Ляєн Володимир Путін
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